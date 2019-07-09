Военная авиация провела разведку и "бомбометание" в Чёрном море на фоне манёвров НАТО

09.07.19 10:18

© РИА Новости. Андрей Лузик

9 июля. Interfax-Russia.ru - Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) провела разведку и отработала нанесение удара по отряду кораблей условного противника, сообщил официальный представитель СФ Алексей Рулев.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки подразделения морской авиации и ПВО ЧФ отработали поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника", - сказал Рулев.

Он пояснил, что на начальном этапе учения расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Форпост" и "Орлан" обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника, который имитировали большие десантные корабли "Азов", "Цезарь Куников" и ракетные катера "Ивановец" и "Набережные Челны".

"Получив целеуказания от БЛА, фронтовые бомбардировщики Су-24 и тяжёлые истребители Су-27 авиационных соединений ЧФ и Южного военного округа выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара по морским целям с выполнением условного бомбометания", - сообщил Рулев.

Также в ходе учения летчики отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного противника.

В учениях были задействованы пять самолётов и два беспилотных летательных аппарата из состава подразделений морской авиации и экипажи четырех кораблей Черноморского флота.

Как сообщалось, в северо-западной части Черного моря проходят международные учения Sea Breeze, которые продлятся до 12 июля. В военно-морских маневрах задействованы около 30 кораблей, 30 самолетов и вертолетов, 3 тыс. военнослужащих стран-членов НАТО: США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Болгарии, Румынии, Польши, Дании, Греции, Латвии и Эстонии, а также их союзников: Украины, Грузии, Молдавии, Швеции и ОАЭ.