Красноярский школьник получил в подарок от Путина собаку

09.07.19 10:23

Фото пресс-службы Министерства образования Красноярского края

9 июля. Interfax-Russia.ru - Министр образования Красноярского края Светлана Маковская вручила красноярскому школьнику Арсению Федорову подарок от президента Владимира Путина - щенка золотистого ретривера, сообщает во вторник пресс-служба краевого Минобразования.

12-летний школьник написал письмо главе государства после Нового года и попросил подарить ему собаку. "Я верю, что чудеса сбываются", - отметил Арсений в письме.

В настоящее время мальчик проходит реабилитацию в красноярском центре "Необыкновенный ребенок", где и получил свой подарок.

"Писем главе государства приходит очень много, но он выбрал именно твое. Ты попросил собаку, чтобы у тебя всегда рядом был верный друг, и он у тебя появился", - приводит пресс-служба слова Маковской.