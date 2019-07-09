Туристические проблемы: попасть из России в Грузию теперь можно только с пересадкой
  
Не прошел бесследно: почти 500 человек попали в больницу после паводка в Иркутской области
   
Волна проблем: спасавшего свой коттедж после паводка мэра Нижнеудинского района могут уволить
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
09.07.19 10:30

Минсельхоз разослал в регионы рекомендации по предотвращению гибели пчел от пестицидов

© РИА Новости. Сергей Аверин
9 июля. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз обеспокоен массовой гибелью пчел в ряде регионов страны и считает, что это наносит значительный материальный ущерб пчеловодству.

В связи с этим, сообщает ведомство, органам управления АПК регионов направлены рекомендации о принятии исчерпывающих организационных и практических мер по предупреждению и предотвращению гибели пчел.

Как сообщалось, случаи массовой гибели пчел отмечены в Татарстане, в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, в Мордовии, Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях.

В настоящее время в регионах ведется работа по анализу сложившейся ситуации, о ее результатах будет доложено в Минсельхоз РФ, сообщили в ведомстве.

Кроме того, во избежание подобных ситуаций в будущем региональные органы управления АПК проводят разъяснительно-консультативную работу по ознакомлению аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части соблюдения регламентов применения пестицидов.

"Так, при работе с пестицидами необходимо соблюдать требования и меры предосторожности, предусмотренные СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов" (далее - СанПин). Соблюдение установленных требований обеспечивает безопасное для пчел применение пестицидов, - говорится в сообщении. - В соответствии с пунктом 2.16 СанПина до проведения обработок пестицидами, не позднее чем за 3 дня, ответственные за проведение работ должны оповестить о запланированных работах население близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработкам площади, через средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные средства и другие способы доведения информации до населения)".

На границах обрабатываемых пестицидами площадей должны выставляться щиты (единые знаки безопасности) с указанием "Обработано пестицидами", содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории. Знаки безопасности должны устанавливаться в пределах видимости от одного знака до другого, контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они предназначены. Убирают их только после окончания установленных сроков выхода людей для проведения полевых работ, уборки урожая и др.

Минсельхоз также сообщил, что государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении федерального государственного экологического надзора на территории РФ осуществляет Росприроднадзор.

"При этом Минсельхоз считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий точно устанавливали причину ущерба пасекам в каждом конкретном случае гибели пчел. Причинами нарушения их жизнедеятельности могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы", - говорится в сообщении.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  09.07.19 11:02
Трое участников ИГИЛ получили от 10 до 15 лет колонии за попытку теракта в Московском регионе
.
  09.07.19 10:46
Власти Москвы заменит шумозащитные экраны вдоль дорог на 1 млрд рублей
.
  09.07.19 09:28
Салют в 75-ю годовщину освобождения Вильнюса от фашистов дадут в Москве в субботу
.
  09.07.19 08:24
Москва вошла в тройку мировых лидеров по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi
.
  08.07.19 17:11
Калви заявил, что дал следствию показания, доказывающие необоснованность обвинения
.
  08.07.19 15:02
Девелопер Худоян, обвиняемый в мошенничестве на 2 млрд рублей, переведен в СИЗО
.
  08.07.19 14:56
В Шереметьево опровергли повышение зарплат грузчикам до 200 тысяч рублей
.
  08.07.19 13:29
ЦОДД призвал автомобилистов тщательно соблюдать ПДД в разгар велосезона
.
  08.07.19 13:27
Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины слабее мужчин умом
.
  08.07.19 10:44
Более 500 млн руб выделено на достройку ЖК "Марушкино" в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket