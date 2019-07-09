Минсельхоз разослал в регионы рекомендации по предотвращению гибели пчел от пестицидов

09.07.19 10:30

© РИА Новости. Сергей Аверин

9 июля. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз обеспокоен массовой гибелью пчел в ряде регионов страны и считает, что это наносит значительный материальный ущерб пчеловодству.

В связи с этим, сообщает ведомство, органам управления АПК регионов направлены рекомендации о принятии исчерпывающих организационных и практических мер по предупреждению и предотвращению гибели пчел.

Как сообщалось, случаи массовой гибели пчел отмечены в Татарстане, в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, в Мордовии, Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях.

В настоящее время в регионах ведется работа по анализу сложившейся ситуации, о ее результатах будет доложено в Минсельхоз РФ, сообщили в ведомстве.

Кроме того, во избежание подобных ситуаций в будущем региональные органы управления АПК проводят разъяснительно-консультативную работу по ознакомлению аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части соблюдения регламентов применения пестицидов.

"Так, при работе с пестицидами необходимо соблюдать требования и меры предосторожности, предусмотренные СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов" (далее - СанПин). Соблюдение установленных требований обеспечивает безопасное для пчел применение пестицидов, - говорится в сообщении. - В соответствии с пунктом 2.16 СанПина до проведения обработок пестицидами, не позднее чем за 3 дня, ответственные за проведение работ должны оповестить о запланированных работах население близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработкам площади, через средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные средства и другие способы доведения информации до населения)".

На границах обрабатываемых пестицидами площадей должны выставляться щиты (единые знаки безопасности) с указанием "Обработано пестицидами", содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории. Знаки безопасности должны устанавливаться в пределах видимости от одного знака до другого, контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они предназначены. Убирают их только после окончания установленных сроков выхода людей для проведения полевых работ, уборки урожая и др.

Минсельхоз также сообщил, что государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении федерального государственного экологического надзора на территории РФ осуществляет Росприроднадзор.

"При этом Минсельхоз считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий точно устанавливали причину ущерба пасекам в каждом конкретном случае гибели пчел. Причинами нарушения их жизнедеятельности могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы", - говорится в сообщении.