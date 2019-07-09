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09.07.19 10:46
Власти Москвы заменит шумозащитные экраны вдоль дорог на 1 млрд рублей
Как уточнил Ефимов журналистам во вторник, работы предусматривают замену 144 тыс. кв. метров шумозащитных панелей, установленных вдоль дорог до конца 2019 года.
Начальная цена контракта - 993 млн рублей, пояснил заммэра.
Он заявил, что спрос на шумозащитные экраны в Москве растет с каждым годом.
"Стремясь защитить комфорт проживающих в непосредственной близости от магистралей людей, а также уделяя повышенное внимание экологическим нормам, столица активно закупает услуги на ремонт и установку шумозащитных экранов", - отметил Ефимов.
Он напомнил, что программа приведения в нормативное состояние шумозащитных экранов на объектах улично-дорожной сети столицы рассчитана на три года.
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