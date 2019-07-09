Мост через Свиягу стоимостью 4,7 млрд руб. построят к ноябрю 2023 года

09.07.19 10:49

© РИА Новости. Максим Богодвид

9 июля. Interfax-Russia.ru - ПАО "Мостотрест" заключило контракт на реконструкцию мостового перехода через реку Свиягу в Татарстане.

Как говорится в сообщении компании, в рамках проекта специалисты "Мостотреста" построят новый мост и проведут реконструкцию существующего моста на 757 км автомобильной дороги М-7 "Волга".

"Компания стала единственным участником электронного аукциона, проведенного Федеральным казенным учреждением "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства". Реконструкция мостового перехода является составляющей проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы", - отмечает "Мостотрест". При этом указывается, что стоимость контракта - 4,7 млрд руб. (с НДС). Строительство нового моста через реку Свиягу начнется в конце июля.

Как указывают в "Мостотресте", на первом этапе в рамках контракта компании предстоит строительство нового мостового перехода и подходов - участка автомобильной дороги категории IБ общей протяженностью более 7 км по две полосы движения в каждом направлении. Новый мост будет возведен параллельно существующему выше по течению реки Свияги. Расстояние между пролетными строениями старого и нового моста - 5 метров.

"После завершения первого этапа старый мост будет закрыт на реконструкцию, а движение по автодороге М-7 будет переключено на новый мостовой переход. На втором этапе проекта специалисты компании проведут усиление пролетного строения и ремонт опор старого моста, сданного в эксплуатацию в 1996 году. Также в рамках контракта будут возведены надземные пешеходные переходы на окраине посёлков Исаково и Гаврилково в местах расположения остановок общественного транспорта. Полностью работы по проекту будут завершены в ноябре 2023 года", - говорится в сообщении.

"Мостотрест" специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений, оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, инвестировании в инфраструктурные проекты. ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга владеет 94,2% акций ПАО "Мостотрест" через АО "ТФК-Финанс", остальные 5,8% находятся в свободном обращении.