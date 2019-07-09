Комитет Госдумы разрешил студентам работать в школах

09.07.19 10:57

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

9 июля. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по образованию рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о привлечении студентов к преподаванию в школах.

Согласно проекту закона, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в течение периода прохождения ими обучения могут быть допущены к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам.

Это может осуществляться в порядке и на условиях, установленных федеральным органом исполнительной власти, отмечается в проекте закона.

Кроме того, законопроект предлагает установить положение, согласно которому наличие среднего профессионального или высшего образования не распространяется на педагогических работников, работающих воспитателями в дошкольных образовательных организациях, принятых на работу до дня вступления в силу данного закона.

Данное положение вносится во исполнение постановления Конституционного суда от 14 ноября 2018 года, в котором подчеркивается, что если аттестационная комиссия решит, что профессиональные, деловые качества воспитателя дошкольной образовательной организации, не имеющего соответствующего образования, но длительное время работающего, позволяют ему успешно выполнять возложенные на него обязанности, то нет оснований полагать, что отсутствие образования создает препятствия для добросовестного исполнения им трудовых обязанностей.