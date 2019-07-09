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09.07.19 11:00
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт досрочно сложила свои полномочия
"Поступило заявление от Гехт Ирины Альфредовны с просьбой досрочно прекратить ее полномочия с 10 июля. Ирина Альфредовна планирует перейти на работу в исполнительную власть", - сообщил на заседании комитета СФ по регламенту его глава Вячеслав Тимченко.
Члены комитета в связи с этим рекомендовали верхней палате удовлетворить просьбу сенатора и досрочно прекратить её полномочия на пленарном заседании в среду.
На данный момент Гехт является сенатором от исполнительной власти Челябинской области, занимает пост заместителя главы комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
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