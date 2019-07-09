Трое участников ИГИЛ получили от 10 до 15 лет колонии за попытку теракта в Московском регионе

09.07.19 11:02

© РИА Новости. Алексей Филиппов

9 июля. Interfax-Russia.ru - Московский окружной военный суд во вторник приговорил троих сторонников запрещённой в РФ группировки ИГИЛ к лишению свободы за участие в террористическом сообществе, а также за попытку теракта и вербовку сторонников.

"Признать подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорить Анзора Тлупова к наказанию в виде 13 лет заключения, Бахтовара и Манучехра Туйчиевых к 15 и 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - огласил судья Игорь Семин.

В зависимости от роли подсудимые признаны виновными в попытке осуществления в одном из мест массового скопления людей в Московском регионе теракта, участии в террористическом сообществе, а также в деятельности организации, признанной на территории РФ террористической, попытке незаконного изготовления взрывных веществ, а также вербовке лиц.

Как стало известно в суде, А.Тлупов и Б.Туйчиев ранее уже были судимы за совершение кражи и разбоя. Все они были задержаны во второй половине 2018 года. Во время задержания они хотели уничтожить компоненты взрывчатых веществ, например, пытались смыть в туалете селитру и мелкие гвозди.