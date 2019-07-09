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09.07.19 11:02
Трое участников ИГИЛ получили от 10 до 15 лет колонии за попытку теракта в Московском регионе
"Признать подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорить Анзора Тлупова к наказанию в виде 13 лет заключения, Бахтовара и Манучехра Туйчиевых к 15 и 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - огласил судья Игорь Семин.
В зависимости от роли подсудимые признаны виновными в попытке осуществления в одном из мест массового скопления людей в Московском регионе теракта, участии в террористическом сообществе, а также в деятельности организации, признанной на территории РФ террористической, попытке незаконного изготовления взрывных веществ, а также вербовке лиц.
Как стало известно в суде, А.Тлупов и Б.Туйчиев ранее уже были судимы за совершение кражи и разбоя. Все они были задержаны во второй половине 2018 года. Во время задержания они хотели уничтожить компоненты взрывчатых веществ, например, пытались смыть в туалете селитру и мелкие гвозди.
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