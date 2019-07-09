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09.07.19 11:15

Пятьдесят многодетных семей в Приморье получили выплаты на решение "квартирного вопроса"

© РИА Новости. Нина Зотина
9 июля. Interfax-Russia.ru - Десятки сертификатов на выплату, которая поможет многодетным семьям купить готовое жилье или построить новое, уже выдано в Приморском крае.

"Социальная выплата на жилье действует в отношении семей, у которых пятеро и более детей, или если родители воспитывают троих детей, один из которых имеет инвалидность. За этой мерой социальной поддержки обратились уже 70 многодетных родителей. Выдано 50 свидетельств, дающих право на выплату", - сообщили в краевом департамента труда и социального развития.

Недавно этой мерой поддержки воспользовалась воспитывающая семерых детей семья Ефановых из Большого Камня.

Сертификат на сумму свыше 5,4 млн руб. им вручил губернатор Приморья Олег Кожемяко, который стал инициатором соответствующего краевого закона.

Будущие новоселы отметили, что их обращение, поданное в "Единое социальное окно", было быстро рассмотрено.

Для многодетных родителей в Приморье реализуется комплекс мер поддержки, в том числе в рамках государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края" на 2013-2021 годы.

Более 35 тысяч семей в крае пользуются мерами социальной поддержки. В бюджете края на 2019 год на эти цели заложено почти 5 млрд руб., 1,5 млрд руб. из них уже доведены до получателей.

В регионе принимаются новые решения по поддержке семей с детьми. В марте принят закон, позволяющий семьям с шестью и более детьми, позволяющий получить компенсацию за приобретенный автотранспорт.

Также в конце июня одобрен инициированный губернатором Приморья краевой закон, который дает жителям края возможность оформлять ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума на третьего ребенка и на каждого последующего ребенка. За "транспортной компенсацией" с середины апреля обратились почти 40 семей, 26 заявлений одобрены. Семь семей получили компенсацию за приобретенный автотранспорт.

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