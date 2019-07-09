Уборочная кампания началась в Орловской области

09.07.19 11:20

© РИА Новости. Виталий Тимкив

9 июля. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Орловской области приступили к уборке зерновых, сообщает пресс-служба администрации региона.

Первыми культурами в уборочном конвейере стали пшеница озимая и ранние яровые зерновые - ячмень яровой и горох. Посевная площадь без учета ЛПХ пшеницы озимой составляет 440 тыс. га, ячменя ярового посеяно 186 тыс. га, гороха - 29 тыс. га.

Хозяйствам региона предстоит произвести обмолот 448,2 тыс. га озимых зерновых, а также 452,3 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.

Для перевозки зерна урожая нынешнего года будет задействовано около 2,5 тыс. единиц грузоперевозящих автомобилей сельхозтоваропроизводителей, а также 256 единиц привлеченных автомобилей автотранспортных предприятий и частных перевозчиков области. К уборочной кампании сельхозтоваропроизводители региона приобрели дополнительно 46 новых комбайнов.

В настоящее время на территории Орловской области деятельность по хранению и подработке зерна осуществляют 25 хлебоприемных предприятий, мощность единовременного хранения которых составляет 1,5 млн тонн. Также сельхозтоваропроизводители располагают собственными мощностями хранения в размере 1,1 млн тонн.