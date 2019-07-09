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09.07.19 11:20
Уборочная кампания началась в Орловской области
Первыми культурами в уборочном конвейере стали пшеница озимая и ранние яровые зерновые - ячмень яровой и горох. Посевная площадь без учета ЛПХ пшеницы озимой составляет 440 тыс. га, ячменя ярового посеяно 186 тыс. га, гороха - 29 тыс. га.
Хозяйствам региона предстоит произвести обмолот 448,2 тыс. га озимых зерновых, а также 452,3 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.
Для перевозки зерна урожая нынешнего года будет задействовано около 2,5 тыс. единиц грузоперевозящих автомобилей сельхозтоваропроизводителей, а также 256 единиц привлеченных автомобилей автотранспортных предприятий и частных перевозчиков области. К уборочной кампании сельхозтоваропроизводители региона приобрели дополнительно 46 новых комбайнов.
В настоящее время на территории Орловской области деятельность по хранению и подработке зерна осуществляют 25 хлебоприемных предприятий, мощность единовременного хранения которых составляет 1,5 млн тонн. Также сельхозтоваропроизводители располагают собственными мощностями хранения в размере 1,1 млн тонн.
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