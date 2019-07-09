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Директор центра национальных культур в ЯНАО наказана за назначение своего сына-слесаря режиссером

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
9 июля. Interfax-Russia.ru - Сын директора Пуровского районного центра национальных культур (Ямало-Ненецкий автономный округ), имеющий образование слесаря и работающий в учреждении режиссером, уволен по требованию прокуратуры.

"В учреждении в должности режиссера состоял сын директора, который квалификационным требованиям не соответствовал, поскольку имел образование слесаря и стаж работы методистом", - сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Вопрос о возможности приема на работу не выносился на рассмотрение аттестационной комиссии. Кроме того, согласно пресс-релизу, благодаря приказам матери, режиссер постоянно получал различные доплаты и стимулирующие надбавки за интенсивность труда.

Прокуратура внесла представление главе района, в результате режиссер уволен, а его мать привлечена к дисциплинарной ответственности.

Согласно информации, размещенной на сайте организации, центр занимается сохранением и распространение традиционных культур коренных малочисленных народов Севера (ненцы, селькупы, ханты и манси), организует фестивали и конкурсы.

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