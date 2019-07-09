Россиянам июнь запомнился "прямой линией" с Путиным и наводнением в Иркутской области

09.07.19 11:38

© РИА Новости. Михаил Климентьев

9 июля. Interfax-Russia.ru - "Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным" 20 июня, наводнение в Иркутской области и саммит "большой двадцатки" в Осаке стали для россиян наиболее запомнившимися событиями в стране и в мире за последний месяц, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

По результатам социологического исследования, "прямая линия" с Путиным наиболее запомнилась 16% респондентов. Каждому десятому участнику опроса больше всего запомнилось наводнение в Иркутской области, и 9% опрошенных самым запомнившимся событием назвали саммит G20.

По результатам исследования, в список самых запомнившихся россиянам событий последних четырех недель также вошли антироссийские выступления в Грузии, авария самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево", крушение пассажирского самолета Ан-24 в Бурятии, встреча Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Осаке, возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, арест и освобождение журналиста Ивана Голунова.

Опрос проведен 27 июня -4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.