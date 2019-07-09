Часть работников Дальневосточного завода "Звезда" переходит на неполную рабочую неделю

09.07.19 11:42

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

9 июля. Interfax-Russia.ru - С 1 августа большая часть работников Дальневосточного завода "Звезда" в приморском городе Большой Камень переходит на неполный режим рабочего времени, соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам заводчане уже подписали, сообщается на сайте Федерации профсоюзов Приморского края.

"В соответствии с приказом за май 2019 года работники подписали дополнительные соглашения к трудовым договорам о переходе на неполный режим рабочего времени (рабочая неделя сокращается на 8 часов)", - говорится в сообщении.

Председатель профкома "Звезда" Ольга Скрипко сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что готовятся обращения в Минобороны и Госдуму по поводу сложившейся ситуации.

"Это (сокращение рабочей недели - ИФ) связано с отсутствием у нас стопроцентной загрузки всех подразделений. На заседании профкома принято решение обратиться к министру обороны РФ Сергею Шойгу, депутаты Госдумы от Приморья, секретарю Федерации независимых профсоюзов России Виктору Пинскому. Мы, работники завода, понимаем значимость нашего предприятия в плане техническом обеспечения гособоронзаказа", - сказала Скрипко.

Он добавила, что сокращение рабочей недели затронет сотни работников.

"Порядок цифр достаточно внушительный, это сотни (человек - ИФ). Конечно, это скажется и на зарплате рабочих", - сказала Скрипко.

По ее словам, необходимо сохранить квалифицированные кадры на предприятии.

"Мы надеемся, что нас услышат и обеспечат работой. Руководство предприятия также принимает меры, чтобы обеспечить занятость работников завода, не потерять квалифицированных специалистов", - добавила она.

В пресс-службе АО ДВЗ "Звезда" агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что будут соблюдены все права работников.

"В целях сохранения трудового коллектива Дальневосточного завода "Звезда" и недопущения нарушения законных прав работников с августа по декабрь 2019 года включительно часть специалистов будет переведена на неполную рабочую неделю. Такие меры вызваны недозагруженностью предприятия по причине временного отсутствия гособоронзаказа. Все права работников в соответствии с Трудовым Кодексом РФ будут соблюдены", - сообщили в пресс-службе.

Согласно информации на официальном сайте предприятия, АО Дальневосточный завод "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.