Около 2,5 кубанских десантников высадятся в Крыму в рамках учений

09.07.19 11:47

© РИА Новости. Виталий Аньков

9 июля. Interfax-Russia.ru - Кубанские десантники, высадившиеся в Ульяновской области по замыслу совместных учений Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации, начали подготовку к десантированию в Крыму.

"В ближайшие двое суток мы будем готовиться к десантированию. Нам предстоит совершить прыжок в Республике Крым", - рассказал журналистам командир 108-го Кубанского казачьего десантно-штурмового полка гвардии подполковник Андрей Куцань.

По данным Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, 11 июля состоится десантирование личного состава 40 самолетами Ил-76 с двух аэродромов - Иваново (Северный) и Ульяновск (Восточный). Десантники высадятся на двух площадках в республике Крым - Охчи-Оба и Найманская. После десантирования личный состав будет доставлен в пункты постоянной дислокации в Витязево, Анапу и Армавир.

Как сообщил журналистам командир 7-й горной десантно-штурмовой дивизии Андрей Суховецкий, на двух площадках в Крыму высадятся порядка 2,5 тыс. десантников для выполнения учебных боевых задач. "Будет осуществлено десантирование, захват полевого аэродрома, уничтожение незаконных вооруженных формирований и обеспечение десантирования посадочным способом главных сил дивизии", - отметил он.

В совместном летном тактическом учении ВДВ и ВТА, проводимом в период с 8 по 11 июля, принимает участие более 2 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск и 40 самолетов Военно-транспортной авиации.