Мост через реку Кубань в Адыгее закроют для грузовиков и автобусов

09.07.19 12:11

© РИА Новости. Николай Хижняк

9 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Краснодара с 12 июля закроют на неопределенный срок движение грузового и пассажирского транспорта по автомобильному мосту через реку Кубань в районе поселка Яблоновский (Адыгея), сообщил мэр города Евгений Первышов во вторник.

"Совсем недавно по нашей просьбе эксперты кафедры транспортных сооружений Кубанского технологического университета провели детальное обследование. И подтвердили, что нагрузки от тяжелого транспорта могут привести к полной остановке движения по мосту. Решение - ограничить движение грузового и пассажирского транспорта с 12 июля", - заявил Первышов в появившемся на сайте мэрии видеообращении к горожанам.

Транспортные потоки, добавил глава города, будут перераспределены через другой ведущий в Адыгею мост - Тургеневский, а также по трассе М4 "Дон" вдоль шлюза Краснодарского водохранилища.

"По Тургеневскому мосту сможет двигаться любой транспорт. Также часть междугородних пассажирских маршрутов поменяют движение и пойдут вдоль шлюзов Краснодарского водохранилища", - сказал Первышов.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время в министерстве транспорта Краснодарского края есть проект строительства нового автомобильного моста через реку Кубань в районе поселка Яблоновский, а Минтранс России рассматривает возможность включить его в проект трехлетнего федерального бюджета на 2020 - 2022 годы.

"Самостоятельно такое строительство город не потянет. Стоимость возведения нового моста - от 7 до 9 млрд рублей. Это почти треть городского бюджета вместе со всеми дотациями и субсидиями", - заявил он.

В августе 2018 года автомобильное движение по Яблоновскому мосту в Краснодаре перекрывалось полностью для ремонта температурных швов и укрепления верхней части пролетов.

Двухполосный Яблоновский мост протяженностью 750 метров - один из семи мостов на въездах в Краснодар. Он соединяет Адыгею и Краснодарский край. Поток транспорта здесь составляет около 20-25 тыс. автомобилей в сутки.

По мосту проходят несколько межрегиональных маршрутов общественного транспорта и сюда идет транспорт с двух федеральных трасс и со стороны Адыгеи, и со стороны Краснодарского края.