Генпрокуратура РФ признала добровольные проверки подростков на наркотики недостаточно эффективными

09.07.19 12:18

Фото Александра Левчука

9 июля. Interfax-Russia.ru - Системы выявления проблем с наркоманией у несовершеннолетних недостаточно эффективны, так как они добровольны, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Конечно, для предотвращения наркозависимости несовершеннолетних очень важно вовремя выявлять факты немедицинского приема наркотиков и психотропных веществ. Но как показывает надзорная практика, пока система выявления недостаточно эффективна", - заявил Куренной на канале надзорного ведомства "Эфир".

По его мнению, основная причина - "абсолютная добровольность любых мероприятий в этом аспекте".

"Собственно, поэтому представители Генпрокуратуры на "круглом столе" в Совете Федерации эту проблематику подняли. Они обратили внимание уполномоченных органов государственной власти на то, что необходимо обсудить возможные корректировки уже существующего механизма раннего выявления немедицинского потребления несовершеннолетними наркотиков и психотропных веществ",- рассказал представитель Генпрокуратуры.

При этом он подчеркнул, что готового решения по данному вопросу пока нет.

"Здесь важно соблюсти баланс и, в первую очередь, гарантировать защиту прав и законных интересов граждан", - отметил Куренной.