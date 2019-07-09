Росреестр предупредил о сайтах-двойниках

09.07.19 12:36

© РИА Новости. Алексей Филиппов

9 июля. Interfax-Russia.ru - В сети интернет действуют сайты, использующие официальную символику Росреестра и схожее название, говорится в сообщении пресс-службы Росреестра по Московской области.

В ведомстве подчеркивают, что единственным официальным сайтом Росреестра является сайт https://rosreestr.ru. Именно через него возможно получение услуг ведомства в электронном виде.

Все другие сайты-двойники, использующие дизайн и символику Росреестра, которые предлагают за деньги оказать бесплатные услуги ведомства, не имеют отношения к Росреестру, отмечается в сообщении.

"За информацию, содержащуюся на этих и прочих сайтах, подражающих дизайну и символике ведомства, Росреестр ответственности не несет. Обращение к сайтам-двойникам может повлечь финансовые потери для заявителей, а также привести к получению недостоверных сведений в сфере недвижимости", - говорят в ведомстве.