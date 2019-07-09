В Крыму возросло число недопусков украинцев из-за дописок в паспортах

09.07.19 12:48

© РИА Новости. Владислав Сергиенко

9 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым фиксируют увеличение нарушений пограничного законодательства в автомобильных пунктах пропуска на севере полуострова, на границе с Украиной, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Последние две недели сотрудники пограничного контроля все чаще привлекают к административной ответственности граждан Украины, прибывающих на въезд в Российскую Федерацию. Причины, по которым зарубежным гостям приходится отказывать во въезде в Крым, заключаются в наличии технических ошибок в их документах", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что отсутствие печатей, подчистки, дописки, исправления в дате рождения, имени и фамилии владельца паспорта - характерные недостатки, выявляемые российскими пограничниками.

Кроме того, иногда владельцы самостоятельно вклеивают в паспорт фотографию по достижении ими 25 и 45-летнего возраста.

"Только за последнюю неделю по указанным причинам пограничники не пропустили на полуостров более 20 граждан Украины. Все они привлечены к административной ответственности и не пропущены на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Пограничное управление настоятельно рекомендует иностранцам перед поездкой в Крыму внимательно изучить свои паспорта.

На севере полуострова расположены пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствуют пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".