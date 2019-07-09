Дума Сочи объявила конкурс на должность мэра

09.07.19 12:52

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

9 июля. Interfax-Russia.ru - Депутаты городского собрания Сочи на сессии во вторник объявили конкурс на должность главы города-курорта, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" председатель горсобрания Виктор Филонов.

"Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, который пройдет 10 сентября, стартовал в Сочи. С 30 июля по 29 августа будет проводиться прием документов от желающих участвовать в выборах", - сказал Филонов.

Он отметил, что срок полномочий действующего мэра Анатолия Пахомова истекает 8 сентября.

Подать документы может любой желающий старше 21 года, имеющий высшее образование и не менее пяти лет руководивший предприятием либо три года занимавший одну из высших должностей муниципальной или государственной службы.

"Претендентов на кресло мэра отбирает конкурсная комиссия из восьми человек. Четверых членов комиссии определили на сессии, еще четырех членов назначит губернатор Краснодарского края", - сказал собеседник агентства.

Финалисты будут внесены в бюллетень для тайного голосования.