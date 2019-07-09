|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
09.07.19 12:52
Дума Сочи объявила конкурс на должность мэра
"Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, который пройдет 10 сентября, стартовал в Сочи. С 30 июля по 29 августа будет проводиться прием документов от желающих участвовать в выборах", - сказал Филонов.
Он отметил, что срок полномочий действующего мэра Анатолия Пахомова истекает 8 сентября.
Подать документы может любой желающий старше 21 года, имеющий высшее образование и не менее пяти лет руководивший предприятием либо три года занимавший одну из высших должностей муниципальной или государственной службы.
"Претендентов на кресло мэра отбирает конкурсная комиссия из восьми человек. Четверых членов комиссии определили на сессии, еще четырех членов назначит губернатор Краснодарского края", - сказал собеседник агентства.
Финалисты будут внесены в бюллетень для тайного голосования.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket