Москалькова заявила о необходимости предоставления льгот для "айтишников"

09.07.19 12:56

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 июля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила подумать о предоставлении льгот для получивших физико-математическое и IT образование - без них многие выпускники уезжают за рубеж.

"У меня была семья, математики с высшим образованием - просили предоставления жилья, не хватало метра, чтобы встать на очередь. В итоге уехали в США, получили нулевую ипотеку, снимают большой дом с двумя детьми. Мы потеряли семью, интеллектуальную семью", - сказала Москалькова на заседании фракции "Справедливая Россия" во вторник.

Она добавила, что "огромное количество именно айтишников в Нью-Йорке".

"У нас прекрасное образование физмат, за рубежом выпускников расхватывают, предоставляют им всем льготы. Может, хотя бы дифференцированно подходить для этой категории людей?" - сказала омбудсмен.

Также она поддержала предложение депутата от "Справедливой России" Галины Хованской об оплате поднаема жилья для детей-сирот, которые окончили детские учреждения - чтобы дети могли уехать из маленьких городов, где нет работы, и найти работу в крупных городах, где им помогут с оплатой жилья.

"Предложение разумное, заслуживает поддержки. Сегодня нужно изыскивать такие инструменты, которые могли бы до получения жилья создать для детей-сирот возможность войти в социум и чувствовать себя уверенно в обществе", - сказала Москалькова.