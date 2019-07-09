Бортников провел заседание Федерального оперативного штаба по вопросам борьбы с терроризмом в СКФО

09.07.19 12:57

© РИА Новости. Алексей Никольский

9 июля. Interfax-Russia.ru - Вопросы повышения эффективности противодействия терроризму на Северном Кавказе обсуждены на очередном заседании Федерального оперативного штаба, которое провел председатель ФОШ, директор ФСБ России Александр Бортников.

"В ходе заседания дана оценка результатам проведенных антитеррористических учений и работы оперативных штабов, расположенных в пределах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Определены меры, направленные на повышение эффективности их деятельности в сфере борьбы с терроризмом во втором полугодии 2019 года", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в Информцентре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В заседании приняли участие руководители и ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной власти, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, руководство ФСБ России, аппарата НАК, руководители ряда оперативных штабов.