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09.07.19 13:01

Подпольные банкиры в КБР подозреваются в незаконном обналичивании 3 млрд руб

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ
9 июля. Interfax-Russia.ru - Пресечена противоправная деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями на территории Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО во вторник.

"Установлено, что на протяжении более трех лет злоумышленники, придавая видимость осуществления коммерческой деятельности, проводили фиктивные финансовые операции, обналичивали поступающие на расчетные счета подконтрольных фирм денежные средства и возвращали их клиентам, получая определенный процент за свои услуги", - говорится в сообщении.

Незаконный оборот по обналичиванию средств с января 2016 года по апрель 2019 года составил три миллиарда рублей, а доход - более 270 миллионов рублей.

Полиция при поддержке Росгвардии по КБР провела 16 обысков в нескольких населенных пунктах Кабардино-Балкарии в местах проживания фигурантов и офисах подконтрольных фирм. Следователи ГУ МВД России по СКФО допросили 26 человек, причастных к преступлению.

Изъяты печати и документы различных организаций, технические устройства, использованные в противоправной деятельности, крупная сумма в рублях и иностранной валюте.

Следственная часть ГУ МВД России по СКФО в отношении шестерых из них возбудила уголовное дело по подозрению в незаконной банковской деятельности (п."а, б" ч.2 ст.172 УК РФ).

У подозреваемых взята подписка о невыезде.

Устанавливаются другие участники противоправной деятельности.

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