Воронежская область приступила к уборке зерновых

09.07.19 13:02

© РИА Новости. Виталий Тимкив

9 июля. Interfax-Russia.ru - Хозяйства 28 районов Воронежской области приступили к уборке ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщили "Интерфаксу" в департаменте аграрной политики области.

По словам представителя департамента, запланированная площадь уборки составляет 1,5 млн га.

На сегодняшний день, уточнил сотрудник департамента, в регионе уже обмолочено 86,5 тыс. га (6% к площади уборки) при урожайности 32,8 ц/га, валовой сбор составила 283,4 тыс. тонн.

Так, озимая пшеница обмолочена на площади 85,4 тыс. га (11% площади уборки) при урожайности 33,1 ц/га, валовой сбор составил 282,9 тыс. тонн. Горох обмолочен на площади 2,6 тыс. га (12% к площади уборки) при урожайности 16,6 ц/га, валовой сбор составил 4,3 тыс. тонн.

Кроме того, по словам собеседника агентства, хозяйства Аннинского, Бобровского, Кантемировского и Репьевского районов уже приступили к уборке ячменя. Ячмень обмолочен на площади 841 га (2% к площади уборки) при урожайности 32,3 ц/га, валовой сбор составил 2,7 тыс. тонн.