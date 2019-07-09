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09.07.19 13:02
Воронежская область приступила к уборке зерновых
По словам представителя департамента, запланированная площадь уборки составляет 1,5 млн га.
На сегодняшний день, уточнил сотрудник департамента, в регионе уже обмолочено 86,5 тыс. га (6% к площади уборки) при урожайности 32,8 ц/га, валовой сбор составила 283,4 тыс. тонн.
Так, озимая пшеница обмолочена на площади 85,4 тыс. га (11% площади уборки) при урожайности 33,1 ц/га, валовой сбор составил 282,9 тыс. тонн. Горох обмолочен на площади 2,6 тыс. га (12% к площади уборки) при урожайности 16,6 ц/га, валовой сбор составил 4,3 тыс. тонн.
Кроме того, по словам собеседника агентства, хозяйства Аннинского, Бобровского, Кантемировского и Репьевского районов уже приступили к уборке ячменя. Ячмень обмолочен на площади 841 га (2% к площади уборки) при урожайности 32,3 ц/га, валовой сбор составил 2,7 тыс. тонн.
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