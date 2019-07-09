В Приморье 67 детей госпитализированы из-за вспышки кишечной инфекции в лагере

09.07.19 13:57

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

9 июля. Interfax-Russia.ru - Около 70 детей госпитализированы в результате вспышки кишечной инфекции в лагере "Юный рыбак" в Приморье, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту поступления в медицинское учреждение 67 детей из детского лагеря "Юный рыбак" в поселке Преображение Лазовского района с диагнозом - "острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

Проверку по факту случившегося также начала прокуратура, по результатам которой надзорное ведомство даст оценку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Также в следственные органы направлены материалы для проведения проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, говорится в сообщении прокуратуры края.

Ранее в пресс-службе администрации края агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщали, что в этом лагере заболели 20 детей в возрасте 7-14 лет и вожатая.

"Всего по данным на вторник, заболело 20 детей в возрасте 7-14 лет и одна вожатая. Предварительный диагноз - гастроэнтерит неустановленной этиологии", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в выходные в лагере был родительский день, также ребята купались. Специалисты ждут результатов лабораторных исследований.

В лагере работают сотрудники территориального управления Роспотребнадзора и центра гигиены эпидемиологии Приморского края. Они уже отобрали образцы воды, смывы и материал окружающей среды. Также представители ведомства проводят комплекс противоэпидемиологических мероприятий.