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09.07.19 13:14

Почти 500 пилотов были отстранены от полетов за год прокурорских проверок

© РИА Новости. Владимир Песня
9 июля. Interfax-Russia.ru - Наиболее важным вопросом в сфере обеспечения безопасности перелетов на пассажирских самолетах остается уровень подготовки пилотов, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Ключевым вопросом остается уровень подготовки пилотов. Органы прокуратуры проводят целевые проверки учебных заведений гражданской авиации. Вследствие различных нарушений за год отстранено от полетов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Росавиация аннулировала 160 лётных свидетельств", - сказал Куренной на канале Генпрокуратуры "Эфир" во вторник.

Прокурорские акты реагирования, отметил он, направлены в министерство транспорта, Ространснадзор, Росавиацию. Генпрокуратура держит на контроле устранение нарушений.

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