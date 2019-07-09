РПЦ призвала россиян к "научному" выбору спутников жизни

09.07.19 13:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

9 июля. Interfax-Russia.ru - Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов призвал вспомнить о дореволюционном опыте, когда к выбору спутника жизни подходили со всей ответственностью.

"Всегда призываю, что к своему замужеству, хотя к женитьбе тоже, нужно подходить научно. Когда-то в России, как и во всех странах, этим вопросом занимались отец и мать (...) помогали дяди, и тети, и дедушки, и бабушки - это было общесемейное дело, потому что ну что девица в 17-18 лет она вообще понимает в семейной жизни!" - сказал отец Димитрий в эфире телеканала "Спас".

По его словам, родственники девушки в прежние времена "в четыре глаза смотрели на избранника, который сватается", решали, остановиться на нем или нет, и "спрашивали до седьмого колена - а не было ли пьяницы, а не было ли каторжника, а как он трудится".

В некоторых областях доходило до того, что когда невесту смотрели, ее раздевали, чтобы выяснить, нет ли какого порока. "Такой вот пусть немножко деревенский, но научный подход", - заявил священник.

Так же и в высшем свете, продолжил он, смотрели, "а что это за род, не худой ли, может, незаконнорожденные они" - все жили тесно и друг друга знали, а сейчас "полный хаос, поэтому нужно самим изучать".

По убеждению председателя патриаршей комиссии, при выборе мужа или жены следует смотреть на качество человека и то, способен ли он к браку вообще. "Потому что о том, как изображать чувство любви, это давно уже в кино все насмотрелись, и думают, что "мур-мур", одни объятия - и вот она, любовь. Это не так. Любовь измеряется в литрах: сколько литров крови муж или жених готов отдать за свою избранницу. Тогда будет ясно, на что он способен", - считает священник.