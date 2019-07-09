Бывший сити-менеджер Саратова останется под домашним арестом еще на два месяца

09.07.19 13:19

© РИА Новости. Игорь Зарембо

9 июля. Interfax-Russia.ru - Октябрьский районный суд Саратова во вторник продлил срок домашнего ареста бывшему главе городской администрации Алексею Прокопенко, обвиняемому в мошенничестве и легализации денежных средств, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в суде.

"Решением суда Прокопенко останется под домашним арестом по 12 сентября нынешнего года", - сказал собеседник агентства.

Ранее ему было заочно предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц" УК РФ в связи с недопоставками ОАО "Волжское ТГК" более 507 млн рублей.

2 декабря 2014 года бывший градоначальник был объявлен в федеральный розыск. 9 апреля 2015 года суд заочно на два месяца арестовал Прокопенко.

12 марта этого года экс-глава администрации Саратова добровольно сдался властям, подав обращение с изложением своего мнения по расследуемому в отношении него делу, а 13 марта на основании постановления Кировского районного суда Саратова Прокопенко был направлен для содержания в СИЗО-1.

8 мая Октябрьский райсуд Саратова на два месяца отправил Прокопенко под домашний арест.