Кабмин РФ сформирует и направит президенту предложения по санкциям в отношении Грузии

09.07.19 13:43

© РИА Новости. Илья Питалев

9 июля. Interfax-Russia.ru - Обращение Госдумы к кабинету министров ввести экономические спецмеры в связи с антироссийскими провокациями в Грузии рассмотрят во взаимодействии с министрами и деловым сообществом, сообщил полномочный представитель правительства РФ в Госдуме Александр Синенко.

"Данное заявление будет тщательным образом рассмотрено правительством РФ и после тщательного всестороннего обсуждения с деловым сообществом, экспертами министерствами и ведомствами будут сформированы соответствующие предложения по применению специальных экономических мер и направлены президенту РФ", - сказал Синенко во вторник на пленарном заседании нижней палаты во вторник.

Госдума во вторник приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии".

В заявлении "депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений".

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная Дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года No 281-ФЗ "О специальных экономических мерах принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту РФ", говорится в заявлении.

Ране председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что палата во вторник обращается к правительству с просьбой запретить поставки в РФ вина, воды из Грузии и денежные переводы в Грузию.

Между тем в Кремле никаких решений о возможных ограничительных мерах в отношении Грузии в ответ на нецензурные высказывания грузинского журналиста в адрес президента России пока не принималось. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Решения, как вы знаете, принимаются правительством, в конечном счете президентом страны. Пока решение не принималось. Мы сразу же вас проинформируем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля в отношении санкций, которые Госдума призывает ввести в отношении Грузии.

Песков также обратил внимание на "жесткую реакцию российских парламентариев, абсолютное единодушие в позиции, которую они заняли на фоне беспрецедентного поведения грузинского телеведущего".

В то же время представителя Кремля беспокоит отсутствие реакции грузинских властей на антироссийские действия местных радикалов. По мнению Пескова, такое поведение является очень опасным.

"Еще вчера мы говорили о том, что подобные хамские выходки являются ничем иным как производным от попустительства тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику", - сказал он журналистам.

"И вот это, с нашей точки зрения, является безумно опасным", - продолжил пресс-секретарь президента.

В минувшее воскресенье вечером ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей передаче "Постскриптум" выступил с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики. По горячим следам поступок Габуния осудили президент и премьер Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, усмотревшие в нем провокацию.