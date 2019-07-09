Дело о хищении управляющей компанией более 2 млн рублей возбуждено в Волгограде

09.07.19 13:48

© РИА Новости. Николай Хижняк

9 июля. Interfax-Russia.ru - Следователи в Волгограде возбудили уголовное дело по факту хищения управляющей компанией крупной суммы денег, предназначенной для оплаты отопления, сообщила во вторник агентству "Интерфакс-Юг" старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина.

"Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки, проведенной совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду", - сказала Черединина.

Установлено, что в октябре 2015 года одна из управляющих компаний перечислила подконтрольной коммерческой организации 2,3 млн рублей, фактически предназначенных МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство" (ВКХ) за поставленную тепловую энергию.

В качестве обоснования подобного платежа было приобщено письмо, в котором якобы МУП "ВКХ" просило перевести данную сумму соответствующей организации.

"Однако при проведении проверки выяснилось, что никакого письма о переводе денежных средств сторонней организации МУП "ВКХ" не направляло, а сама организация создавалась через подставное лицо без цели ведения предпринимательской деятельности", - отметила Черединина.

Дело заведено следственным управлением УМВД России по Волгограду по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).