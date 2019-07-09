Глава Астраханской области в День рыбака сварит уху на городской набережной

09.07.19 13:49

© РИА Новости. Максим Богодвид

9 июля. Interfax-Russia.ru - Астраханцы в эти выходные отпразднуют День рыбака гуляниями, ярмаркой-выставкой народных ремесел и наваристой ухой, которую приготовит врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе губернатора во вторник.

В пресс-службе отметили, что День рыбака в Астрахани не менее популярен, чем День города. Его отмечают уже более полувека.

"Кульминацией праздника станет проведение "Фестиваля ухи". В нем примут участие шесть районов области, каждый из них представит фирменный суп астраханцев по старинным рецептам. Особым рецептом поделится глава региона Игорь Бабушкин, который сам приготовит уху по уникальной технологии", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уху будут варить на набережной Волги в огромных котлах под песни и пляски артистов.

"Каждый участник праздника сможет бесплатно отведать любой ухи. Приготовление ухи запланировано на 17:30 по местному времени (16:30 мск), дегустация - на 19:20 по местному времени (18:20 мск)", - отметил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что у Петровского фонтана на главной сцене праздника выступят мастера искусств Астраханской области: ансамбль астраханских гармонистов "Русский строй", ансамбли "Астраханская песня", можно будет услушать традиционные песни астраханских казаков, а также выступления творческие коллективы из Володарского, Икрянинского, Камызякского, Лиманского и Харабалинского районов.

Вдоль набережной построят "Город мастеров", где народные умельцы со всей области представят ярмарку-выставку народных ремесел, сувениров и изделий декоративно-прикладного искусства. На ней будут представлены астраханские традиционные народные ремесла: ткачество, лозоплетение, чаканоплетение, гончарное ремесло и лепка из глины. Здесь же будут проходить мастер-классы.

Запланирована также большая праздничная программа с участием астраханских артистов.

В завершении мероприятия прогремит салют.