Зоозащитники отправили Медведеву поправки к закону о защите животных

09.07.19 14:05

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

9 июля. Interfax-Russia.ru - Представители зоозащитных организаций опасаются, что недавно принятый в России закон об ответственном отношении к животным на деле только ухудшит их положение, и призывают правительство учесть предложения биологов при разработке подзаконных актов.

"Пожелания зоозащитников остались неучтенными в противовес поправкам со стороны коммерчески заинтересованных в использовании животных структур", - говорится в обращении защитников животных к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, текст которого был передан во вторник в "Интерфакс".

Авторы поясняют, что согласно новым правилам, безвозмездно изъятые или конфискованные дикие животные подлежат возвращению в среду обитания, либо передаче непрофильным структурам для дальнейшего содержания.

"Помимо реабилитационных центров и зоопарков, которые традиционно имеют условия для приёма, а также научную, правовую и ресурсную базу для работы с дикими животными, право принимать их у себя и содержать теперь имеют цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанарии и питомники (...) Вместо того, чтобы покупать животных, что сложно, дорого и строго регламентировано, цирки, чьи сфера деятельности - дрессура, а не реабилитация, и тем более не подготовка к выпуску диких животных в природу, получают в безраздельное пользование абсолютно бесплатных питомцев для последующей эксплуатации, а питомники может организовать любой предприниматель и торговать дикими животными", - предупреждают зоозащитники.

По их мнению, это повлечет "правовой беспредел" в сфере спасения, сохранения и контроля дикой фауны в России.

Зоозащитники предлагают создавать для изъятых диких животных государственные центры реабилитации.

Закон "Об ответственном отношении к животным" был принят в России 27 декабря 2018 года. Последующие 180 дней были выделены на подготовку 14 подзаконных актов с привлечением различных министерств и экспертов.