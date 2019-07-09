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09.07.19 14:09
Володин написал статью о "живой Конституции"
"На следующий неделе 17-го июля в "Парламентской газете" опубликую статью в отношении своего видения "живой Конституции", - сказал Володин журналистам во вторник.
Он пояснил, что "это такое понятие, когда базовые вопросы, ценности неизменны, а все остальное должно находиться в развитии".
В апреле Володин предложил обсудить возможное участие нижней палаты в формировании правительства и внесение для закрепления такой процедуры поправок в Конституцию РФ.
"Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Госдума, как минимум, участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", - сказал Володин в интервью сайту Госдумы.
По его словам, в настоящее время в соответствии с Конституцией РФ Госдума участвует в формировании правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства, однако на практике правительство формируется самим председателем правительства и президент принимает решение о составе правительства по представлению премьер-министра, "но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнения по кандидатам".
Вместе с тем В.Володин заявил, что считает целесообразным дополнить Конституцию России нормой о праве Госдумы давать оценку деятельности отдельных министров.
Он считает правильными поправки в Конституцию 2008 года, которые обязали правительство ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей работы, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой.
"Мы видим, что выросла ответственность правительства и власти в целом, стал более эффективным парламентский контроль за принимаемыми решениями. В развитие этих подходов целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Госдумой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министров", - сказал В.Володин в интервью.
При этом он отметил, что базовые положения Конституции незыблемы и совершенно очевидно, что за 25 лет действия Конституции удалось сделать очень многое. "Вместе с этим время идет вперед, новые задачи развития страны требуют большей эффективности", - сказал спикер нижней палаты парламента.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя инициативу спикера Госдумы, заявил, что никакие фундаментальные изменения в Конституцию РФ не нужны, никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать права человека и положений о форме государственного правления в стране.
А первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко воздержался от комментариев в связи с инициативами Володина по возможным изменениям в Конституцию РФ. "Давайте я не буду это комментировать", - сказал С.Кириенко журналистам в апреле на вопрос "Интерфакса", что он думает по поводу этих инициатив и обсуждались ли они с администрацией Кремля.
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