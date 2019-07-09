Госдума примет закон о поддержке виноделия в ближайшее время

09.07.19 14:32

© РИА Новости. Георгий Зимарев

9 июня. Interfax-Russia.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российское вино уже сейчас лучше грузинского и конкурирует с европейскими марками, и в ближайшее время будет принят закон о поддержке виноделия в РФ.

По его словам, сейчас есть возможность обойтись без грузинских вин.

"У нас сейчас замечательные вина в России, рекомендую. Когда нас приучали к грузинским винам, а это было время Советского Союза, наших вин не было, потому что, в том числе вырубали всё, в том числе потому, что создавали условия для того, чтобы были грузинские вина. А сегодня у нас хорошие краснодарские, крымские вина и они конкурируют с европейскими винами. Грузинские вина до этого стандарта уже не дотягивают", - сказал Володин журналистам, отвечая на вопрос о последствиях возможного запрета поставок грузинских вин в России.

"Когда мы говорим о грузинских винах - это экскурс в прошлое, в двадцати-, тридцатидавнее прошлое. А сейчас время изменилось. У нас лучшие производители вин на территории России многое делают для того чтобы качество было очень высоким", - сказал он.

По словам спикера, грузинские вина сейчас конкурируют лишь ценой.

"Что касается качества - оно очень сильно упало и не выходит на те стандарты, которые сегодня есть, допустим, в Крыму, Краснодарском крае", - считает Володин.

Также по его словам, Молдавия может расширить предложение вина.

Спикер отметил, что в ближайшее время "мы примем законопроект о виноделии, это будет первый закон в нашей стране, который поддерживает виноградарство, виноделие и создаёт преференции для наших производителей вин, тех, кто имеет виноградники здесь, на территории нашей страны".