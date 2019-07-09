Воркутауголь начала отработку новой лавы на шахте "Комсомольская" в Коми

09.07.19 14:34

© РИА Новости. Павел Лисицын

9 июля. Interfax-Russia.ru - Шахта "Комсомольская" АО "Воркутауголь" (входит в ресурсный дивизион ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF)) запустила в работу новый очистной забой, сообщила пресс-служба "Воркутаугля".

Запасы составляют 535 тыс. тонн коксующегося угля марки 2Ж. Новая лава расположена на пласте Тройной в южном блоке шахты. "Серьезных сложностей при монтаже этой лавы не возникало. Плечо доставки оборудования было примерно 1,5 км. Первую секцию механизированной крепи мы доставляли трое суток, по пути налаживая транспортную инфраструктуру. Когда все было готово, удавалось перевозить в среднем по 10-12 секций в сутки - это довольно хороший темп", - сказал начальник участка шахты "Комсомольская" Владимир Журавлев, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящее время объем добычи в новом очистном забое составляет до 4 тыс. тонн угля в сутки. Полностью отработать запасы лавы "Комсомольская" планирует в ноябре 2019 года.

АО "Воркутауголь" входит в "Северсталь Ресурс" и является одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03%. В свободном обращении находится 20,15%, 2,82% приходится на казначейские акции.