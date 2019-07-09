"Победа" запустит рейсы Москва - Саратов в день открытия нового аэропорта "Гагарин"

09.07.19 14:40

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

9 июля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в конце августа планирует открыть регулярный рейс Москва - Саратов, сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика.

"Полеты будут выполняться ежедневно с 20 августа", - сказал представитель "Победы", уточнив, что продажи на новый рейс начнутся во вторник.

20 августа должен открыться новый аэропорт Саратова "Гагарин" - об этом сообщал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на своей странице в Instagram.

Терминал нового авиаузла строит холдинг "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга), параллельно государство обеспечивает строительство взлетно-посадочной полосы протяженностью 3 км.

Действующий аэропорт "Саратов-Центральный" был открыт в 1931 году, находится в черте города, принадлежит АО "Саратовские авиалинии". ВПП длиной 2,2 км позволяет обслуживать только самолеты типа Як-42 и Ан-24.