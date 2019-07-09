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09.07.19 14:47
Кудрин предложил усилить ответственность за недострой
"Вообще, мы считаем, что нужно усилить ответственность за остановку объекта (строительства) и, по сути, омертвление и потерю тех средств, которые на него тратились", - сказал Кудрин, выступая в нижней палате парламента с отчетом о работе контрольного органа за прошлый год.
Он напомнил о проверке незавершенного строительства в Северо-Кавказском федеральном округе, где было выявлено более 4 тыс. объектов незавершенного строительства с вложением более 100 млрд рублей, которые простаивают. "Причем строительство 1178 объектов было начато более 8 лет назад", - уточнил председатель СП.
Он обратил внимание, что с этого года СП проводит анализ по всей стране по ситуации с незавершенным строительством, что стало одним из приоритетов ее работы. На сайте СП находится информационная панель незавершенного строительства во всех субъектах. Даже у соседних субъектов ситуация с недостроем может сильно отличаться.
"Наша проверка уже вызвала необходимые шаги. В том числе руководителей республик Северо-Кавказского региона",- сказал Кудрин.
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