В реке Миасс впервые за десятилетия нашли раков

09.07.19 14:52

© РИА Новости. Игорь Зарембо

9 июня. Interfax-Russia.ru - В реку Миасс на территории Челябинска после многолетнего отсутствия вернулись раки, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии во вторник.

Несколько семейств раков нашли волонтеры, чистившие берег от мусора. Членистоногих сфотографировали и выпустили обратно, "чтобы они плодились дальше".

Между тем экологи говорят, что появление раков дает надежду на постепенном возрождении экосистемы водоема, сильно пострадавшего от промышленных стоков.

"Их появление говорит об улучшении качества воды в водоеме, значит, вода обогащена достаточным количеством кислорода. Здесь в центре города она менее загрязнена, в нее, как правило, попадают стоки ливневой канализации, иногда хозяйственно-бытовые", - поясняет начальник управления экологического просвещения министерства Виталий Безруков.

Между тем, протекая по промышленной зоне, река подвергается более вредному загрязнению.

По его сведениям, в этом году проводится санитарная очистка русла Миасса, а в перспективе планируется получить федеральное финансирование на капитальную очистку и реабилитацию реки.