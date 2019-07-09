Принят закон, позволяющий заключить соглашение о базовом авиаперевозчике в Норильске

09.07.19 14:54

© РИА Новости. Виталий Безруких

9 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон о защите конкуренции, который позволит, в частности, заключить соглашение о базовом авиаперевозчике в Норильске.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в марте. Он открывает для хозяйствующих субъектов и органов власти возможность устанавливать условия допустимости соглашений в любой отрасли. Условия, на которых могут быть заключены соглашения с коммерческими предприятиями, должны быть определены в специальном постановлении правительства. Закон наделяет правительство правом "определять отдельные случаи допустимости" таких соглашений, если те направлены на "совершенствование производства и получение покупателями преимуществ, соразмерных преимуществам, полученным хозяйствующими субъектами".

Из пояснительной записки к закону следует, что он разработан по указанию президента Владимира Путина. Президент поручал внести изменения в закон "в целях определения допустимости соглашения между федеральными органами исполнительной власти, правительством Красноярского края, аэропортом и АО "Авиакомпания "НордСтар" об особом режиме осуществления хозяйственной деятельности при организации авиасообщения с Норильском, в соответствии с которым может быть ограничен доступ на рынок авиаперевозок".

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.