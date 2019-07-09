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Эксперты проверят обработку полей химикатами в связи с массовой гибелью пчел на Алтае

© РИА Новости. Сергей Аверин
9 июля. Interfax-Russia.ru - В Алтайском крае проверят сельхозтоваропроизводителей на соблюдение норм обработки полей ядохимикатами из-за массового отравления пчел, сообщил во вторник на совещании, посвященном этому вопросу, замминистра регионального Минсельхоза Михаил Чмырев.

"Раньше в Алтайском крае наблюдалась гибель пчелосемей, но такого массового случая не было никогда. Эксперты рабочей группы, специально созданной для решения проблемы, намерены дать оценку сельхозтоваропроизводителям в части нарушения норм законодательства по обращению с пестицидами. Оценка будет дана и пчеловодам - в части нарушения правил пчеловождения", - сказал Чмырев.

По его словам, необходимо взять под жесткий контроль все обработки полей, проверить наличие регистрации пчелопасек. В случае если будет продолжаться гибель пчел, Чмырев порекомендовал пчеловодам составлять акты по падежу.

Также он отметил необходимость соблюдения требований обработки полей ядохимикатами, исключая такие работы в жару и ветреную погоду. Кроме того, он заявил о необходимости использования только сертифицированных препаратов.

"Это позволит прекратить массовую гибель пчел", - подчеркнул Чмырев.

В свою очередь заведующий лабораторией Центра агробиотехнологий Георгий Садовников сказал, что в регионе сложилась непростая фитосанитарная ситуация, фермеры используют ядохимикаты, которые относятся к первому классу опасности для пчел.

Несоблюдение регламентов обработки со стороны фермеров, которые стараются спасти свои посевы от сорняков, приводит, по его словам, к "плачевным результатам".

Накануне сообщалось, что факты гибели пчел зарегистрированы в Алтайском крае в период обработки полей ядохимикатами от сорняков. Всего в регионе 180 тыс. пчелосемей и только 13 тыс. из них находятся в крестьянско-фермерских хозяйствах.

Зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов создал рабочую группу, которая выясняет обстоятельства гибели пчел. В состав экспертной группы вошли представители Минсельхоза края, Россельхознадзора, Россельхозцентра, управления ветеринарии, ученые Алтайского государственного аграрного университета.

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