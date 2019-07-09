Обыски проходят в челябинском офисе сети магазинов "Красное и белое"

09.07.19 15:07

© РИА Новости. Алексей Куденко

9 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники силовых структур и налоговых органов работают во вторник в челябинском офисе сети "Красное и белое", сообщил агентству "Интерфакс-Урал" представитель компании.

"В рамках по проверке нашего контрагента, для подтверждения деловых связей между ним и нами, у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции. Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию, мы немедленно предоставляем", - отметили в компании.

"Красное и белое" - лидер рынка специализированной алкогольной розницы. Кроме алкоголя в магазинах продаются продукты питания и сопутствующие товары. Компания была основана в 2006 году в Челябинской области.

В конце прошлого года на складах сети в Москве и ряде других регионов прошли обыски. Правоохранительные органы подозревали компанию в торговле контрафактом и неуплате налогов. В ходе обысков в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений, в итоге фактов продажа контрафакта обнаружено не было, сообщал ритейлер.

В январе этого года бенефициары "Дикси" и "Бристоля" Игорь Кесаев и Сергей Кациев (совладельцы группы "Меркурий") и владелец сети "Красное и белое" Сергей Студенников договорились об объединении активов. В результате будет создан третий по обороту ритейлер в России, сообщали стороны сделки. Предполагается, что в объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, а Студенникову - 49%.

В апреле представители "Красного и белого" и группы "Меркурий" сообщили, что сделку по объединению сетей одобрила Федеральная антимонопольная служба.

В конце июня юрлица сети "Красное и белое" (всего более 30 компаний) были переведены на баланс кипрской "Амелиор Инвестментс Лимитед".