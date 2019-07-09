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09.07.19 15:09

Госдума распространила программу "Дальневосточный гектар" на Бурятию и Забайкалье

© РИА Новости. Александр Кряжев
9 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о распространении программы "Дальневосточный гектар" на Бурятию и Забайкальский край.

В соответствии с опытом реализации программы "Дальневосточный гектар" в ДФО земельные участки в безвозмездное пользование предлагается предоставлять в три этапа.

На первом этапе (с 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года) подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, расположенного в Бурятии и Забайкальском крае, смогут только зарегистрированные в этих субъектах Федерации российские граждане.

На втором этапе (с 1 февраля 2020 года до 1 августа 2020 года) такая возможность будет предоставлена гражданам России, имеющим регистрацию по месту жительства в субъектах Федерации, входящих в ДФО.

На третьем этапе (с 1 августа 2020 года) подать такое заявление сможет любой российский гражданин, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей.

Ко второму чтению в закон был внесен ряд изменений, которые касаются функционирования Байкальской природной территории. В частности, предусматривается, что проект акта правительства РФ об установлении или изменении границ данной природной территории и экологических зон подлежит общественному обсуждению.

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