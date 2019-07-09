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09.07.19 15:15

Монтаж фундамента начался над пещерой в Крыму, найденной при строительстве шоссе

Фото АО "ВАД"
9 июля. Interfax-Russia.ru - Генеральный подрядчик строительства трассы "Таврида" - АО "ВАД" - начал монтаж свайного фундамента над пещерой, которую обнаружили под дорогой в прошлом году.

"Чтобы обеспечить безопасность, над участком пещеры, проходящем перпендикулярно основному ходу трассы, мы построим монолитную железобетонную плиту на свайном фундаменте, по которому пройдут четыре полосы "Тавриды". Протяженность плиты составит около 130 метров, фундамент будет состоять из 85 свай, сейчас ведется бурение скважины для третьей сваи", - сообщил пресс-секретарь крымского управления компании "ВАД" Григорий Назаров журналистам во вторник.

Толщина железобетонной плиты составит один метр, слева будет построена подпорная стена.

"Техническое решение позволит обеспечить стабильность основания дорожной одежды на случай возможного проявления карстовых процессов", - отметил Назаров.

Как сообщалось, пещера обнаружена при строительстве "Тавриды" в районе поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года. Ученые нашли там несколько тонн костей животных, живших до наступления ледникового периода: древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, носорогов и т.д.

Среди особо ценных находок - кости пахиструтио: гигантской нелетающей птицы возрастом до 1,8 млн лет. Ее вес втрое больше, чем у современного страуса (450 кг против 150 кг), рост мог достигать 3,5 м. Обнаруженная ископаемая птица - самая большая в Северном полушарии, считают ученые Палеонтологического института имени А. Борисяка Российской академии наук.

Строители в апреле 2019 года закончили работы по созданию временной объездной дороги вдоль пещеры.

Четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя.

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