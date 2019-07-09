Эксперты СПЧ оценят эффективность консервации карьера в башкирском Сибае

09.07.19 15:30

© РИА Новости. Александр Лыскин

9 июля. Interfax-Russia.ru - Ситуацию в башкирском Сибае, где рудный карьер стал источником смога, изучат эксперты Совета по правам человека при президенте России, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" одна из активистов группы "Сибай, дыши!" Диана Филиппова.

Она уточнила, что в настоящий момент специалисты обследуют карьер.

"Они проводят экспертную оценку ситуации на объекте. Пока рано говорить о результатах", - сказала собеседница агентства.

В свою очередь, один из прибывших в Сибай специалистов Григорий Куксин сообщил в социальной сети, что находится в городе по приглашению местных властей "для очередной оценки ситуации и для выработки возможных рекомендаций по ускорению окончательного подавления оставшихся очагов".

"Если поймем, как можно ускорить процесс, то примем участие в реализации этого плана в конце июля (до этого все наши ресурсы задействованы в других проблемных точках)", - написал он.

Куксин отметил: хотя значительная часть очагов затоплена, вода видна в чаше карьера, концентрации сернистого газа в городе снизились, "уверенности, что ситуация полностью нормализована и опасное загрязнение воздуха продуктами горения руды не повторится, пока нет".

В связи с этим эксперты планируют выяснить, "остались ли самые верхние прибортовые очаги тления, если остались, то какова их реальная высота, площадь, температура, можно ли их окончательно ликвидировать дальнейшим подтоплением, или потребуются другие способы".

"Под другими способами (на случай, если воду по каким-то причинам не получится поднять выше уровня очагов) пока мы как наиболее вероятный вариант понимаем вскрытие очагов из чаши карьера и заливание глинистым раствором", - уточнил Куксин.

Он также сообщил, что специалисты планируют измерить точные уровни воды в карьере, найти возможные очаги тления, определить кислотность воды, концентрации газов, температуру очагов, а также решить, сможет ли спуститься и работать в карьере специализированная техника.

Многочисленные жалобы жителей Сибая на загрязнение воздуха, связанное с тлением руды, поступают с ноября 2018 года. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы. Выявлено два очага тления руды на глубине 400-450 метров в подземных выработках.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

Земельный участок, на котором находится карьер, предоставлен Сибайскому ГОКу (учредитель - Учалинский ГОК, входящий в УГМК-холдинг) городской администрацией в аренду. Подземные работы по добыче руды ведет Сибайский филиал Учалинского ГОКа по договору подряда.

Ликвидацией эндогенных окислительных процессов занимается Сибайский филиал Учалинского ГОК. В очаги тления подается глино-породная масса и заиловочная смесь.

Принято решение о частичном подтоплении дна карьера и подземных горных выработок, 26 марта процесс был завершен, однако очаги тления обнаружены выше уровня затопления. В настоящее время УГОК проводит второй этап "мокрой консервации" карьера, начавшийся 27 мая 2019 года.

Сибайский карьер - один из самых крупных карьеров в мире, он представляет собой воронку глубиной порядка 500 метров и диаметром около 2 км. Открытая разработка месторождения прекращена более 10 лет назад.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) - один из крупнейших российских производителей катодной меди, цинка, свинца и проката цветных металлов. В составе группы - более 40 предприятий, в том числе - ряд машиностроительных. Основными владельцами УГМК являются Искандар Махмудов и Андрей Козицын.