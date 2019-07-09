Госдума разрешила инвалидам парковаться бесплатно по всей стране

09.07.19 15:39

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

9 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, упрощающий гражданам с ограниченными возможностями процедуру получения мер социальной поддержки и услуг, в том числе права на бесплатную парковку.

Внесенный правительством закон упростит для людей с ограниченными возможностями процедуру получения мер соцподдержки и госуслуг, в том числе права на бесплатную парковку - госорганы и органы местного самоуправления смогут принимать соответствующие решения на основании сведений об инвалидности из электронного федерального реестра инвалидов.

Ранее, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "законопроект касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями".

"Им больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус "бумажной" справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации. Законопроектом предусматривается, что сведения из бюро медико-социальной экспертизы будут запрашиваться уполномоченными органами из федерального реестра инвалидов в электронном виде", - сказал Володин журналистам.

Он отметил, что поправка к закону, внесенная в ходе рассмотрения депутатами, позволит людям с инвалидностью в полной мере реализовать право на бесплатную парковку в разных регионах страны. Он напомнил, что "сегодня люди с инвалидностью, выехавшие за пределы своего региона, не могут бесплатно припарковаться на парковке для инвалидов, если сведений об их автомобилях нет в реестре региона их пребывания".

"Получается, для того, чтобы человеку с ограниченными возможностями реализовать свое право на бесплатную парковку, ему сначала надо лично приехать в МФЦ другого региона и доказать свою инвалидность", - сказал председатель Госдумы.

"После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадёт необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию", - сказал спикер Госдумы.

Володин добавил, что данная инициатива - "пример того, как цифровизация сферы госуправления может использоваться в социальной сфере для упрощения реализации прав граждан нашей страны на положенные им меры поддержки и льготы".

Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.

Со дня вступления в силу закона устанавливается переходный период сроком на 6 месяцев, в течение которого инвалиду (его законному или уполномоченному представителю) предоставляется возможность подачи заявления для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральном реестре инвалидов.

На этот же срок допускается применение опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования, который выдается в целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств в порядке, установленном до дня вступления в силу закона.