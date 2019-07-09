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09.07.19 15:40

Более 200 жителей Ставрополья переселят в новое жилье из аварийного фонда

© РИА Новости. Евгений Биятов
9 июля. Interfax-Russia.ru - Новое жилье получат жители аварийных домов в Ставропольском крае в ближайшие два года, сообщает пресс-служба краевого Минстроя.

По данным пресс-службы, на переселение 201 человека из 88 аварийных помещений будет направлено свыше 100 млн рублей. Большая часть средств будет предоставлена региону Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Жителей аварийных домов из двух территорий края планируют переселить в 2019-2020 годах.

С 2009 по 2016 год при поддержке Фонда на Ставрополье были расселены почти 9 тыс. человек.

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