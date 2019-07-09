Генпрокуратура РФ заявила о росте преступности в стране

09.07.19 15:46

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 июля. Interfax-Russia.ru - С начала года в России совершено почти 836 тыс. преступлений, ущерб от них составил около 300 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ во вторник.

"По данным с января по май текущего года, на территории России зарегистрировано 835 777 преступлений. Это на 16 557 больше, чем за аналогичный период прошлого года, или больше на 2%", - сказали в ведомстве.

При этом отмечается, что рост преступлений отмечен в 52 регионах, снижение - в 33-х.

"В то же время продолжает снижаться число особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение составило почти 1 %", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

По сравнению с прошлым годом число лиц, погибших от преступлений, сократилось на 2,3% (10 765). Общий ущерб от преступлений составил чуть более 290 млрд рублей, что на 15,3% меньше аналогичного показателя прошлого года.