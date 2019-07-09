Путин: не нужно осложнять санкциями отношения России с Грузией

09.07.19 16:31

© РИА Новости. Евгений Одиноков

9 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые предлагают российские парламентарии.

"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения", - сказал Путин журналистам в Екатеринбурге.

Президент РФ отметил, что все эти скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Тбилиси, это производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии, Осетии, и стремлении подорвать отношения с Россией.

"Все остальное это производные - и ругань, и брань. К этому относиться нужно по-серьезному, глубоко, а не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков", - подчеркнул президент.

В связи с этим он добавил: "Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу".

"Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего, ну отстранили его, он поехал на отдых, придет - продолжит работу", - сказал президент РФ.

При этом Путин высказался против возбуждения уголовного дела в отношении грузинского журналиста Габунии, допустившего нецензурную брань в его адрес.

"Много чести. Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше", - сказал президент РФ.

Путин подчеркнул, что "есть ведь в Грузии люди, которые протестуют против этого, ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, чтобы их осложняло".

Ранее во вторник Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять специальные экономические меры к Грузии.

В заявлении отмечается, что у кабинета министров есть право ввести экономические ограничения в отношении этой страны.

В документе говорится, что "депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско- грузинских отношений".

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная Дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года No 281-ФЗ "О специальных экономических и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту РФ", говорится в заявлении, поддержанном всеми фракциями.

В минувший понедельник после заседания Совет Думы спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты предлагают правительству рассмотреть возможность прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной, а также обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов.

В правительстве РФ заявили о готовности рассмотреть обращение депутатов Госдумы, касающееся запрета на ввоз в Россию грузинского вина и минеральной воды, а также предложение парламентариев заморозить денежные переводы из РФ в Грузию. Это подтвердил в понедельник журналистам пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов.