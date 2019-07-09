Генпрокуратура отметила улучшение ситуации с выдачей багажа в Шереметьево

09.07.19 16:56

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

9 июля. Interfax-Russia.ru - Перераспределение потока пассажиров в аэропорту Шереметьево, где отмечались перебои с выдачей багажа, и ряд других мер позволили значительно улучшить ситуацию в этой сфере, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Принятые меры позволили снизить пассажиропоток, проходящий через терминал "D", более чем на три тысячи пассажиров и на две тысячи - количество мест багажа ежесуточно, а также обеспечить его своевременную сортировку и отправку", - сказал Куренной.

В частности, отметил он, в расписание рейсов терминала "D" аэропорта Шереметьево внесены изменения: обслуживание 18 рейсов авиакомпаний "Аэрофлот - российские авиалинии", "Северсталь", "Россия" и "Уральские авиалинии" перенесено из терминала "D" в терминалы "В" и "Е", изменено время вылетов шести рейсов авиакомпании "Икар".

"Одновременно в аэропорту увеличена штатная численность сотрудников, непосредственно задействованных в обработке багажа. Также к этой работе дополнительно привлечены сотрудники партнерских компаний", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Он напомнил также, что "по заявлениям пассажиров об оказании авиакомпаниями "Аэрофлот - российские авиалинии" и "Северный ветер" услуг воздушной перевозки, не соответствующих требованиям законодательства, в отношении указанных перевозчиков и их должностных лиц возбуждено 38 дел об административных правонарушениях".

"По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представления оператором аэропорта принят ряд мер, направленных на устранение выявленных нарушений, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказал Куренной.

По его словам, "ситуация в аэропорту Шереметьево, а также соблюдение прав пассажиров находятся на контроле Генеральной прокуратуры".

Ранее в связи с распространением в СМИ сведений о массовых задержках обработки багажа в аэропорту Шереметьево надзорное ведомство организовало проверку соблюдения прав пассажиров.

О проблемах с обслуживанием багажа в "Шереметьево" пассажиры стали говорить с последних чисел мая. Одни по нескольку часов ждали чемоданы по прилете, другие говорили, что их багаж не успевали погрузить в самолет, после чего отправляли другими рейсами. Сбои с обработкой багажа начались одновременно с передачей этого бизнеса от "Аэрофлота", крупнейшей базовой авиакомпании "Шереметьево", к специально созданному аэропортом ООО "Шереметьево Хэндлинг".

6 июля министр транспорта РФ Евгений Дитрих провел совещание в "Шереметьево", где поставил задачу стабилизировать ситуацию с багажом к 15 августа. Для этого, заявляли в Минтрансе, планируется нанять около 400 дополнительных сотрудников, а также перераспределить слоты для авиакомпаний (временные "окна" для выполнения рейсов), чтобы снизить пиковые нагрузки.

"К 10 июля по поручению министра транспорта Евгения Ивановича Дитриха представим план мероприятий по выходу из ситуации со сроком окончания 15 августа", - сказал Никулин в понедельник.

Также, отметил он, "Шереметьево" намерено выплатить компенсации авиакомпаниям-партнерам, пассажиров которых затронул багажный коллапс.

"Мы сейчас видим определенные затраты, которые мы должны будем компенсировать авиакомпаниям в соответствии с существующими договорами. То есть это как стандартные соглашения о качестве обслуживания, которые предполагают штрафные санкции, так и компенсации, которые авиакомпании предполагают к выплате пассажирам", - заявил топ-менеджер. Сумму планируемых компенсационных выплат он не назвал.