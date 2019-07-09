Число жертв наводнения под Иркутском выросло 24 человек

09.07.19 18:01

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

9 июля. Interfax-Russia.ru – Тело еще одного погибшего обнаружено в зоне наводнения в Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Во взаимодействии с Главным управлением МВД по региону установлено, что по состоянию на 15:00 мск, обнаружены погибшими 24 человека, числятся без вести пропавшими девять", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее источник в штабе Медицины катастроф сообщил "Интерфаксу" об обнаружении еще одного тела погибшего.

Всего, по данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, 10 883 жилых дома, в которых проживали 34 188 человек, в том числе 8060 детей. Стихия затронула 7 районов. Больше всех пострадали Тулун и Нижнеудинск.