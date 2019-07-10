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10.07.19 06:23
Около 100 человек по-прежнему остаются без света в зоне наводнения в Иркутской области
"Без электроснабжения остаются бытовые потребители - 110 человек в Тулуне. Мощность отключенных потребителей - 0,23 МВт", - говорится в сообщении.
К восстановлению энергосетей привлечены бригады специалистов "Облкоммунэнерго".
"Восстановление электроснабжения 96 квартир на первых и вторых этажах в трех подтопленных многоквартирных жилых домах будет производится управляющей компанией после просушки квартир по индивидуальным заявкам", - отмечает Минэнерго.
Кроме этого, специалисты "Облкоммунэнерго" также ведут строительство двух новых ЛЭП по новой трассе в Тулуне.
Всего, по данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 34 тыс. 188 человек, в том числе 8060 детей, а также 11 тыс. 51 приусадебный участок. Было также подтоплено 49 социально значимых объектов, 48 участков автомобильных дорог. Повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
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